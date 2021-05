Manuel Merino sobre censura al presidente Sagasti: “No procede”

Este jueves, en diálogo con Exitosa, el congresista Manuel Merino se pronunció desde Piura sobre la moción de censura presentada contra el presidente Francisco Sagasti e indicó que la misma no procede, puesto que el mandatario no desarrolla funciones parlamentarias.







“En la gobernabilidad ha fallado Sagasti, ha tenido un continuismo de los errores que cometió Vizcarra. La respuesta está en cómo ha salido el Partido Morado en las Elecciones, porque este es un gobierno morado (…) No procede una censura contra Sagasti. Él es presidente del Congreso, pero de manera constitucional pasó a ser presidente del Perú. Él no está en funciones parlamentarias, por lo cual, el Congreso no puede censurarlo”, manifestó Merino para las cámaras de Exitosa.

El expresidente del Parlamento precisó que el Legislativo podría vacar al jefe de Estado, no obstante, indicó que a estas alturas no es prudente. “Quizás con una llamada de atención a los errores políticos que viene cometiendo”, acotó.





Cabe indicar que el congresista de la bancada Descentralización Democrática, César Gonzáles, presentó este jueves una nueva moción de censura contra el presidente de la República, Francisco Sagasti.

En la moción 14405, que fue presentada al mediodía en mesa de partes del Legislativo, el parlamentario justifica su pedido al asegurar que el jefe de Estado ha realizado una gestión ineficiente para enfrentar la pandemia del coronavirus.

Según se lee en el documento, “el trabajo del Ejecutivo afecta los derechos fundamentales de la población, por mantener una frialdad democrática frente a los graves problemas que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas”.

