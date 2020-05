En marco de la extensión de la cuarentena por dos semanas más, el presidente de la República, Martín Vizcarra anunció que a partir del lunes 18, los menores de 14 años podrán salir hasta 500 metros de sus domicilios, acompañados de sus padres un máximo de 30 minutos y una vez al día, respetando las medidas de seguridad para evitar el contagio de Covid-19.

En ese sentido, el director de la Dirección de Salud Mental, Yuri Cutipé, señaló que se calcula que en el Perú existen más de ocho millones y medio de niñas, niños y adolescentes de este grupo poblacional que podrán realizar este paseo que es opcional para las familias que lo requieran y deberá ser cercano al domicilio.

Indicó que los menores podrán circular acompañados por un adulto cuidador respetando mínimo dos metros de distancia física respecto de otras personas y usando la mascarilla. “Por su seguridad no deben sentarse en bancas ni en el piso, no usar los juegos de niños que pudiera haber en parques, no agarrar objetos en la calle. Tampoco se debe ir a los mercados y supermercados con los niños”, enfatizó Cutipé.

Refirió que un adulto responsable podrá salir con máximo dos menores de 14 años a menos, y antes de la caminata, practicarán el lavado de manos por 20 segundos y con la técnica adecuada, el uso apropiado de la mascarilla y la distancia física. Asimismo, se le anticipará que el paseo será breve y cercano al domicilio, y que podrá repetirse al día siguiente.

“Es importante mencionarles que, si ven a un amigo (a) podrán saludarlos, pero no acercarse a jugar y que todavía no puede llevar juguetes, triciclos o patinetas”, resaltó.

Al regresar a casa se lavarán las manos y realizarán la desinfección de objetos que hayan entrado en contacto con superficies. Además, deben dejar bolsas, carteras, llaves, lentes, celulares u otros en una caja en la entrada. Desinfectar los objetos de la caja usando un paño y la solución de agua y lejía o alcohol.

Finalmente dijo que los niños con sospecha o diagnóstico de Covid-19, así como con cualquier síntoma respiratorio como tos, fiebre y/o estornudos, se quedarán en sus casas cumpliendo las indicaciones del personal de salud. Una vez que hayan sido dados de alta o se haya descartado esta enfermedad, recién podrán salir al paseo saludable y supervisado.