Menores de 12 y 15 años luchan por su vida tras ataque de sujetos contra casas en SJL

Cruel atentado. El último sábado 7 de mayo, dos menores de 12 y 15 años resultaron heridas luego que tres delincuentes abrieron fuego contra las casas ubicadas en la Agrupación de Vivienda Monte Los Olivos, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En declaraciones a Exitosa, la madre de las víctimas, Milagros Mamani Calderón, comentó que los menores se encontraban jugando con sus primos y amigos en los exteriores de la casa de su abuelo cuando se produjo el ataque.

“Estaba en mi casa, ya había llegado, era temprano, las 7 de la noche, estaba haciendo mis cosas en mi cuarto cuando al rato, a las 9 p.m., mi papá me llama y me dice ‘¿dónde estás? a la bebé le han tirado balazos’. Ahí recién subí, mi hija ya no estaba, ya lo habían mandado al hospital”, declaró en nuestro medio.

“Yo desconozco [cómo ha ocurrido este hecho] porque vivo en un cuarto alquilado, por abajo, y mi papá vive acá. Solo que los días sábado y domingo mis hijos suben a jugar con mis sobrinos que vienen de otro lado. Mi otra pequeña de 8 años también siempre sube y baja. Gracias a Dios, ese día no subió”, agregó.

La madre de familia indicó que la mayor de las adolescentes no volverá a caminar debido a que uno de los proyectiles impactó contra su médula ósea. “La mayor está más grave, ya no va a poder volver a caminar, le ha afectado una medula en la columna”, manifestó entre llantos.

Cabe recalcar que Mamani Calderón es madre soltera y ahora no tiene cómo sustentar los gastos médicos de sus menores hijos. Si deseas apoyarla, comunícate al 936 913 414. Recuerda que toda ayuda, por más mínima que sea, será bien recibida.

“Con los niños se mete, a ellos (los atacantes) no le gustaría que se metan con sus hijos o su madre”, puntualizó en Exitosa.

