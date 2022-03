Menor de 13 años se encuentra en UCIM tras accidente en Play Land Park

Tras el accidente sucedido con uno de los juegos del reconocido Play Land Park, la madre y tía de las víctimas de 11 y 13 años, informó que éste último se encuentra pronóstico reservado en la unidad de cuidados intermedios la clínica San Pablo.

“Mi sobrino de 13 años está con un diagnóstico reservado. Aún no sabemos cómo va evolucionando. Tiene fractura de tres costillas, tiene el pulmón afectado, la clavícula igual. Ahora, está en la unidad de cuidados intermedios (UCIM) por el tema del drenaje de sangre que tiene que hacerse por la perforación en su pulmón”, expresó sobre el menor.

Asimismo manifestó que su menor hijo de 11 años resultó con golpes en la cabeza, pero viene recuperándose favorablemente , sin embargo, indicó que los adolescentes necesitarán ayuda psicológica para superar las secuelas emocionales de este impase.

“Ellos querían ir para disfrutar una tarde de juegos. Ese era el primer juego de ambos. Cuando ellos llegan ahí, me pidieron permiso para ir a ver otros juegos. Mi hijo me dijo que (la nave voladora) dio dos vueltas y él sintió un impacto en la cabeza. De ahí, perdió el conocimiento”, explicó la progenitora de una de las víctimas.

Cabe resaltar que la empresa no se pronunciado públicamente y aunque ha brindado una ayuda económica a la familia, ésta considera que deben asumir la totalidad de los gastos y la recuperación. No obstante, reveló con indignación que al momento del percance, los trabajores del establecimiento no dieron aviso a la familia e intentaban aislar a la gente del juego para que la situación no pasara a mayores como terminó sucediendo.

