Menor de 11 años se vacuna contra la Covid-19 junto a la foto de su abuelo fallecido

Este jueves, una niña de 11 años recibió su primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en el vacunatorio de Campo de Marte. La menor llevó un cuadro con la foto de su abuelo, quien perdió la vida por la covid-19.





“Es algo que le agradezco a Dios que siga con salud para poder vacunarme y lo hago gracias a mi abuelo que él me da todas las fuerzas para poder levantarme y seguir en un día de vida”, dijo la pequeña tras recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid-19.

La menor se mostró alegre ante las cámaras de Exitosa e invitó a los niños a acudir a los diferentes centros de vacunación para que el personal de salud les apliquen la dosis recomendadas por el Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de estar protegidos antes del inicio de las clases presenciales.

“Me siento bien, porque no duele. Los invito a todos que se vacunen para estar sanos y fuertes, y volver a la escuela”, señaló.

Al igual que ella, varios niños llegan a los diferentes puntos de inmunización, acompañados de sus padres, para ser inoculados con la vacuna contra el coronavirus y, de esta manera, ser parte de la lucha contra la enfermedad.

Vacuna para menores es segura

Cabe señalar que, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Pfizer es “absolutamente segura y está aprobada en diferentes países del mundo”, además que la dosis es especial para los menores de 5 a 11 años. “Los padres pueden ir complementarte tranquilos. Lo riesgoso es no vacunarlos porque, pese a que los niños tiene poca casuística para desarrollar el virus, existen casos de niños que se han agravado y han fallecido producto de la COVID-19”, indicó el titular del Minsa en diálogo con Exitosa.

