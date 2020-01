Mendoza: “Guzmán debe aclarar por dejar a una mujer en riesgo”

La lideresa de la agrupación política Nuevo Perú, Verónika Mendoza, consideró que Julio Guzmán debe “aclarar los hechos” sobre un polémico video donde el presidente del Partido Morado huye de un incendio en un departamento de Miraflores.

“Yo no me voy a meter a escarbar ni especular sobre las intimidades del señor Guzmán, pero sí creo que es importante que aclare esta situación de la presumible huida frente a una situación de riesgo de otra persona y, sobre todo, políticamente hablando, lo que más me preocupa es esta pretensión de neutralidad permanente para quedar bien con todo el mundo en situaciones en las que sí creo que hay que tomar claramente partido”, afirmó en Exitosa radio.