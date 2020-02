Melissa puede soportar que le digan “vividora”

Melissa Klug utilizó las redes sociales para hablar sobre el dinero que reciben sus hijos de su padre Jefferson Farfán, luego que el abogado del futbolista hiciera público que la cifra es de 43 mil soles mensuales.

La señora Klug sostiene que jamás quiso mencionar montos de dinero, sin embargo, dice que lo que recibe de Farfán es solo el 2% de lo que gana el pelotero.

Finalmente, Melissa anotó que en estos momentos enfrenta un linchamiento mediático, pero lo acepta y tolera por sus pequeños. “Que me digan mantenida, vividora y lo que quieran, yo por mis hijos aguanto todo. Mis hijos me necesitan fuerte, porque si yo no lucho por ellos, ¿quién lo va a hacer? Estoy cansada, esto me duele mucho. A mis hijos los miran de arriba a abajo, a mis hijas, mejor ni te digo, pero así es cuando te enfrentas a un poderoso”, se lee en el mensaje.