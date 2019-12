La periodista Melissa Peschiera le respondió y puso en su lugar al excongresista fujimorista Héctor Becerril, quien insinuó que distintos medios de comunicación recibirían dinero del Estado.

“¿Y cuánto nos cuesta a todos los peruanos mantener a tanto medio de comunicación con sus mermeleros incluidos? Melissa Peschiera por favorcito haz el cálculo y nos informas ¿ya?“, escribió Becerril en su cuenta de Twitter.

Tras este comentario, Peschiera le respondió lo siguiente: “Vaya a faltarle el respeto a quien se lo permita. Yo no. No vivo del Estado, no pido coimas, no tengo porcelanato en mi casa y no me apoyo en la ofensa para dirigirme ni a usted ni a nadie. Buenas tardes y hasta nunca”.