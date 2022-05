Melissa Paredes: “Sí, Rodrigo sabía que Anthony me gustaba, no fue un error lo que hice”

A más de seis meses del famoso ampay que le costó su matrimonio con Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la expareja están en un fuego cruzado presentándose en diferentes canales de televisión. A las declaraciones que hizo días antes en el programa de Magaly Medina su exesposo, la modelo decidió hablar “su verdad” en “América Hoy” donde hizo revelaciones.

Para Melissa Paredes no existió desliz. En entrevista con Ethel Pozo dio su versión de los hechos tras su polémica separación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba tras su infidelidad con el bailarín Anthony Aranda. La modelo consideró que no fue un error el ampay que protagonizó con el “Activador” y reafirmó que el futbolista estaba enterado de sus sentimientos.

“Yo no estaba en una relación con Anthony, él sabía que a mi me gustaba, pero es un santo. Hubiera sido un error si Rodrigo no lo hubiera sabido y estuviera sorprendido porque no sabía nada, pero no fue así”, dijo la modelo. Incluso dijo que su relación con Cuba era muy buena antes del ampay, por ese motivo, pese a que ya se habían separado, ellos seguían durmiendo en la misma cama.

Aseguró que no tenían un trato de pareja, pero tenían una amistad como padres. “Dormimos juntos hasta después del ampay. Mía dormía con nosotros en el medio; éramos mi hija, Rodrigo y yo. Es poco creíble la relación de amigos y padres que decidimos tener. Nunca hubo gritos y esas cosas de pareja. Antes del ampay no había besos y caricias, pero sí dormíamos juntos. Nos llevábamos bien, tranquilos en paz”, expresó.