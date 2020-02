Melissa Klug: “Que me digan mantenida y vividora, pero mala madre jamás”

Dolida, así se siente Melissa Klug tras los duros golpes legales que viene recibiendo de parte del padre de sus hijos, Jefferson Farfán. La chalaca confesó vía Instagram a Rodrigo González, que los enfrentamientos mediáticos con el futbolista le afectan emocionalmente, pues recibe constantes críticas mediante las redes sociales.

“Que me digan mantenida, vividora y lo que quieran, pero mala madre jamás, si ellos quieren hacerme trizas, allá ellos, yo por mis hijos aguanto todo. Y yo no soy de metal Rodrigo, a mí me afecta, pero eso a solas en mi casa, porque mis hijos me necesitan fuerte, porque si yo no lucho por ellos ¿quién lo va hacer? Estoy cansada no te voy a mentir, esto me duele mucho, me afecta”, se lee en el mensaje que Escribió la Klug.

Además, lamentó que la defensa de Farfán haya expuesto el monto de dinero que recibe para sus hijos y pidió respeto para los pequeños. “Nunca quise exponer números ni cantidades por respeto a mis hijos, porque ellos para mí valen mil veces más (…) me sorprende por eso el juicio de reducción de alimentos, cuando ellos mismos pusieron la cantidad que no representa ni el 2 % del ingreso mensual del señor (…) Mis hijos merecen respeto desde chiquitos”, añadió ‘La blanca de Chucuito’.

Finalmente, la empresaria deslizó que el pelotero no mostró el interés necesario con sus hijos, para que estén presentes en el estreno de su película. “Así como a él no lo obligan a cumplir con las visitas a sus hijos, ¿él puede obligarlos a ir a un Avant Premier donde no se sienten cómodos? (…) Si él, realmente los quería ahí, ¿por qué no les envió un terno apropiado para la ceremonia? Yo los mandaba en jean y polo normal, pero no eran las formas”.