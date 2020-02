Melissa Klug le saca ‘cachita’ a ‘Foquita’ con ex

Luego de confesar hace unos años que tuvo que hacerle juicio de alimentos a su expareja y padre de sus dos hijas, Abel Lobatón, para que cumpla su responsabilidad y que ahora lo hace “cuando puede”. Melissa Klug y el exfutbolista sorprendieron en redes sociales echándose flores mutuamente.

Lobatón, quien el año pasado también fue acusado por su expareja Vanessa López de no cumplir con otra de sus hijas, usó sus redes sociales para brindarle su apoyo a Melissa y hasta calificarla de “mamá leona”. “Solo gracias por ser la mamá leona, te respeto y el resto lo dice esa foto y no te olvides que eres inmune”, escribió el ex pelotero acompañado de una imagen en la que aparece abrazando a la chalaca.

Tras ello, la ex de Jefferson Farfán no se quedó de brazos cruzados y le respondió al mensaje. “Gracias por tus palabras y apoyo y por las hijas que me diste”, escribió Melissa dejando entrever que la relación que tiene con el padre de Samahara y Melissa, es muy buena.