Melissa Klug arremete contra Yahaira Plasencia por referirse a sus hijos

No se calló nada. A Melissa Klug no le gustaron para nada las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia, quien lamentó que los hijos menores de Jefferson Farfán no hayan podido asistir al avant premiere de la película ‘El 10 de la calle’, en donde se narra la vida del futbolista de la selección peruana.

La empresaria señaló que lo dicho por la cantante no fue oportuno, ya que ella debió pensar en que aquel día solo se trataba de Jefferson Farfán y que él debía llevarse todas la luces, no obstante, ella se presentó en el evento, razón por la cual el hijo menor de la ‘Foquita’ no quiso asistir.

“Si ella actuara bien y pensara bien diría: ‘Jefferson, yo doy un paso al costado, es el estreno de tu película, tienes que estar con tus hijos, entiendo los problemas que hay, entonces es tu día’. Pero no, ella prefirió estar ahí empoderada y pues mi hijo no quiso asistir”, declaró Klug para las cámaras de Latina.

“Yo ya estoy viendo con el abogado para mandarle su carta notarial, porque ella no tiene por qué pasearse por todos los canales a tocar un tema que a ella no le compete. Ella es la persona menos indicada para poder hablar del tema de mis hijos, no tiene autoridad moral”, concluyó.