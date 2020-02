Melissa Klug arremete contra Jefferson Farfán: “Priorizó a la mejor amiga que a la sangre”

Melissa Klug habló en exclusiva con Rodrigo González ‘Peluchín’ sobre el verdadero motivo de la ausencia de sus hijos en el estreno de la película de Jefferson Fafán.

“Nos manda mensajes a todos los Rodriguistas luego que la culparan de ser la responsable que sus hijos no vayan al estreno de “El 10 de la calle” ¿Qué dijo? ¡Fuego a tope!”, comentó González.

En las historias de ‘Peluchín’ se puede escuchar la molestia de la ‘blanca de Chucuito’, y culpa a Yahaira Plasencia de que sus hijos no hayan podido asistir al avant premiere de la película “La Foquita: El 10 de la calle”.

“Qué pena que mis hijos se vean expuestos de esta manera, pero lamentablemente se priorizó a la mejor amiga que a la sangre. Pero eso ya no es mi responsabilidad, mi responsabilidad siempre será cuidar a mis hijos de cualquier cosa que atente contra su bienestar”, indicó Klug.

Asimismo, Melissa Klug se pronunció sobre los comentarios que brindó Farfán, y hasta Yahaira en distintos programas de espectáculos. “Me da muchísima pena que siempre me manden estos mensajes por televisión, en serio. Siempre me envían estos mensajes por televisión y no personalmente”, agregó.

Por último, advirtió que “en diciembre cuando hablé del juicio donde Jefferson me quería reducir la pensión de alimentos llamé a la paz, y dije públicamente mis ganas de dejar todo de lado para conversar por el bien de nuestros hijos, pero ni caso. Es increíble que hasta el día de hoy no reciba ninguna respuesta de él para hablar como padres”, finalizó.