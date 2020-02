Melissa: “Farfán y su madre están llenos de odio”

La madre de Jefferson Farfán, Charo Guadalupe denunció ante las cámaras de televisión que Melissa Klug ha contaminado a sus pequeños nietos al inculcarles un interés desmedido por el dinero, las cosas materiales y enfrentarlos con su padre. Los ha alejado del camino del bien, sostiene.

Ante estas declaraciones la señora Klug sostiene que el futbolista y su madre están movidos por el rencor: “Pobre gente llena de odio y de rabia. Son corazones que no han aprendido a sanar. Pero yo voy a ir hasta el final”, indicó. Según la expareja de Farfán, doña Charo no le perdona que haya contado que no visita a sus nietos.