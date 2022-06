Melissa afirma que a su hija le aterra familia de su ex y pide cámara Gesell

Ya no quiso callar nada la influencer y modelo Melissa Paredes quien incluso consideró que la hija que tiene con Rodrigo “Gato” Cuba pase por una cámara Gesell, para saber si la pasa bien con la familia de su exesposo.

Esta vez en el programa “Amor y Fuego” se refirió a la familia de Cuba, con la que tiene un enfrentamiento después de las últimas declaraciones sobre su separación. Lo que se le vio más molesta fue que la psicóloga Lizbeth Cueva esté involucrada en su conciliación con el futbolista, lo que negó tajantemente. Como se recuerda la terapeuta fue captada conversando con su abogado Wilmer Arica, quien es también representante legal de la modelo Andrea San Martín.

También puedes leer: Antes de terminar preso John Kelvin ninguneaba a cubana Dalia Durán

Paredes se mostró indignada por tanta especulación y señaló que a su pequeña le tocaría pasar por cámara Gesell si es necesario. Ello, agregó, les “aterra” a la familia de su exesposo.

“Esa es una gran mentira. Para empezar, el psicólogo que le tocaría pasar (a mi hija) sería en una cámara Gesell, sería el Poder judicial”, precisó.

Para Melissa, cree que a la familia Cuba le “aterran de que mi hija pase por eso, pero si es necesario, tiene que pasar (por la cámara Gesell) y tiene que hacer las cosas como son lamentablemente”.

Frente a tanta especulación que se estaría dando un proceso de reconciliación al abogado con la terapeuta señaló que ella no ha tenido contacto alguno con Andrea San Martín, ni mucho menos que le haya recomendado a su actual abogado. “Con Andrea no hablamos des de hace mucho tiempo, no sé cómo estará su situación tampoco. Le deseo lo mejor como madre y mujer que es por su puesto, pero nada que ver, no va por ese lado”, manifestó.

Más noticias en Exitosa