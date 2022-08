Melgar intentó todo el partido pero no pudo anotar y empató sin goles con el Inter

Un resultado inesperado, la hinchada arequipeña confiaba que Melgar haga respetar su localía y se imponga al Inter de Porto Alegre, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana , pero la escuadra ‘Domino’ no pudo lograr su objetivo, al final se tuvo que conformar con un empate sin goles.

Apenas a los dos minutos de juego, la visita tuvo la primera ocasión clara, tras un potente remate de Bustos apenas desviado. Luego, vinieron ataques consecutivos del dueño de casa: A los 7’, Cuesta cabeceó, pero Daniel atajó, minutos después el goleador lo intentó con los pies, pero otra vez el portero rival estuvo atento.

Los ataques arequipeños no cesaron en la primera etapa, pero el marcador no se movió. En el complemento, Melgar siguió dominando y el arquero brasileño agigantaba su figura en el estadio de la UNSA. A los 64’, un codazo de Alemao a Arias dejó con diez a los brasileños. En los minutos finales, la visita defendió con todo y tuvo éxito, ya que el 0-0 no se modificó.