El reconocido humorista Pablo Villanueva ‘Melcochita’ se pronunció sobre el último ampay del pelotero Carlos Zambrano, donde se le ve celebrando en una lujosa fiesta en un yate y besando a una mujer que no es su esposa. Ante esto, el sonero, recomendó a la cónyuge y madre de la última hija de Zambrano, Marcia Succar, sacarlo de su vida “en una”.

“No sé su forma de pensar pero por mí que lo deje. La mujer tiene que hablar con ‘Sacaría del estanque’, ósea sacarlo. Si ya es reiterativo que no lo perdone. Los infieles no cambian”, refirió el actor cómico.

Asimismo, aseveró que el popular ‘León’ se le “cayó”, pero eso no le quita el buen desempeño que tiene en las canchas de fútbol. “Soy hincha de la selección y bueno, como figura pública se me cayó, pero en el tema deportivo no. Zambrano es un buen jugador, que sea mujeriego es otra cosa. Nada tiene que ver una cosa con la otra”, señaló.

“A veces están débiles y la fama se les sube a la cabeza pues, piensan que son Dioses, no piensan en que deben de respetar al público que los sigue y los admira pero sobre todo a su familia, en este caso a su pareja”, añadió.

Por otro lado, el músico comparó el caso con el ampay del arquero de la selección, Pedro Gallese que se le vio saliendo de un hotel con una jovencita de 21 años. “Lo de este este muchacho (Zambrano) es más bravo porque ha estado compartiendo en un yate, el otro (Gallese) ha sido una aventura, un vacilón. Esto no es una parada y gusto, como lo llamo yo, sino una sucursal que todavía está en la lancha compartiendo. Si es así puede que hayan estado varias veces (juntos)”, aseveró. (A.Saavedra)