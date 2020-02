Melcochita arremete contra Melissa Klug: “Los niños no tienen que ver en pleito de adultos”

El cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ criticó duramente la actitud de Melissa Klug al no autorizar que sus hijos vayan a la alfombra roja de la película biográfica de su papá Jefferson Farfán, ‘La Foquita: El 10 de la calle’.

El humorista tildó de “ignorante” a la chalaca y dijo que en un futuro esta se va a arrepentir de no dejarlos compartir con su padre. “Los niños no tienen por qué pagar los pleitos que tiene ella con su expareja, ellos no tienen la culpa.

Ella cree que con hacer eso se va a vengar de él, al final les está haciendo un daño a sus propios hijos, no los deja disfrutar con él, de sus logros”, sentenció.

“La ignorancia es grande, los niños nada tienen que ver en pleito de adultos. Ha cometido un error muy grande. Toda su vida las criaturas se van a acordar de eso, los va a traumatizar. Por decirlo vulgarmente, ya la cag*”, sostuvo.

Asimismo, el sonero peruano le aconsejó dejar los problemas a un lado con el seleccionado y pensar como “madre”. “Deberían dejar las diferencias. Al final, ella queda mal. El pueblo la va a repudiar por esa vaina. Nada tiene que ver el pleito entre marido y mujer con las criaturitas ¿Qué no los dejó por salvaguarde su bienestar psicológico? Su papá

nunca les va hacer daño, Jefferson es un buen tipo”, manifestó.

“¿Si llegó con Yahaira? Está bien, es su vida de él. Ya están separados hace tiempo. Cada uno tiene derecho”, agregó.

Por otro lado, Melcochita dijo estar seguro que esa película va a “arrasar” en las salas de cine. “Yo sé que esa película va a tumbar a las otras. Va a llegar alto con sencillez y con humildad, como lo es él. ¿Qué si no me invitó al estreno? No. Yo lo conozco años, debió haber una invitación para su negro”, dijo.