Megan Fox termina su matrimonio después de 15 años

Tras más de una década juntos y tres hijos en común, Brian Austin Green y Megan Fox se separaron. Tras conocerse las fotografías de la ex

modelo con el músico Machine Gun Kelly, el propio actor, de 44 años, confirmó que su esposa, de 34, fue quien le pidió el divorcio a finales del

año pasado.

Green habló también del supuesto romance de la actriz con el rapero. En uno de los episodios de su programa radial titulado ‘Context’, la exestrella de ‘Beverly Hills, 90210’ contó que desde hace un año su matrimonio se encontraba en total crisis, desembocando ahora en la ruptura definitiva, e hizo referencias a las fotos de Megan con el rapero que provocaron enorme escándalo.

Green reveló que él y la actriz llevaban meses separados. Al parecer fue algo que decidieron a finales de 2019 después de que la actriz regresara del rodaje en Puerto Rico de la película ‘Midnight in the Switchgrass’ donde conoció al rapero, de 30 años, con el que ahora fue fotografiada paseando por las calles de Malibú, California.

Además, reveló que fue Megan quien tomó la decisión de separarse y recordó el momento en el que acordaron tomar caminos separados. “Ella me dijo: ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar’”.

“Me sorprendió y estaba molesto por eso”, aseguró el actor, “pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. Hablamos y decidimos separarnos”.