“Médicos están cayendo como moscas” en México

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reconoció que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del estado no han contado con protección ante la pandemia de coronavirus, razón por la cual están cayendo “como moscas”.

“Obviamente (el IMSS Baja California) me preocupa más que nunca, es que los mismos médicos están cayendo como moscas”, dijo durante una transmisión en vivo.

El mandatario estatal indicó que no servía de nada que en el Hospital General se procuraran los cuidados al personal sanitario, si en el Seguro social no se atendía, pues según señaló Bonilla, el IMSS es una dependencia federal que no rinde cuentas al estado.