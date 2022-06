Médicos dejan morir a pacientes: Abandonan Hospital Regional de Trujillo para atender en clínicas

Los pacientes del Hospital Regional Docente de Trujillo denuncian que los médicos del área de emergencia abandonan dicho centro de salud para atender en clínicas privadas durante sus horarios de trabajo, así ponen en peligro la vida de varios ciudadanos que acuden al nosocomio.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo y autoridades de la Segunda Fiscalía provincial de prevención de delito de Trujillo iniciaron las investigaciones al respecto y ,por su parte, el director del hospital Augusto Aldave Herrera, impuso sanciones a los médicos involucrados en dichos actos.

Cabe señalar que, hasta el momento, se conoce que personal médico habría registrado su asistencia en el servicio de emergencia, pero se retiraban sin completar sus horas de trabajo, pese a recibir la remuneración por sus servicios.

De acuerdo con lo informado por el representante de la Defensoría del Pueblo, Luis Agüero Lobatón, los médicos llegaban al hospital corriendo para realizar sus labores luego de atender a pacientes en instituciones privadas de salud.

Asimismo, cuando el personal del órgano constitucional acudió al nosocomio a verificar si los doctores estaban atendiendo, las puertas del establecimiento fueron cerradas.

“Se cerraron las puertas para evitar que lleguen y no se pueda determinar si estaban o no en su sitio. Cuando paso el operativo se abrieron las puertas y entraron bastante gente, incluso personas que entraban al área de emergencia. Por eso que, no se pudo lograr identificar”, declaró en Exitosa.

“Hemos pedido al director del hospital que verifiquen a través de su personal de vigilancia, que los conocen quienes son los que ingresaron. A uno de ellos se ha identificado. Las cámaras ayudarían pero nos han indicado que no funcionan”, añadió.

Caso María

Ante el reclamo de los ciudadanos de no haber atención en el centro de salud, los familiares de María, paciente oncológica, luchan por mantenerla con vida. Ellos buscan ayuda económica para que la paciente pueda ser atendida por especialistas en un establecimiento de salud particular, debido a que fue retirada del nosocomio tras haber vencido su seguro de salud.

