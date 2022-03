CMP: Médicos ratifican plantón y exigen la salida del ministro de Salud Hernán Condori

Atención. Este martes, el decano de Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, ratificaron la decisión de que se realizará un plantón para exigir la salida del ministro de Salud, Hernán Condori, el cual continúa recibiendo críticas por sus antecedentes profesionales cuando radicaba en la región de Junín.





En conferencia de prensa, el decano Urquizo recordó los varios cuestionamientos que pesan sobre Condori Machado, como ejercer la especialidad de obstetricia pese a no estar calificado, por lo que mencionó que incluso el hoy ministro tiene un proceso judicial en su contra.

“Este ministro no tiene las condiciones mínimas. Es un ministro que ha sido denunciado por el Colegio Médico y le están abriendo un proceso ético en Huancayo. Él promocionaba su agüita. Además, decía que podía hacer una colposcopía en un minuto para diagnosticar el cáncer. Se hacía pasar por obstetra sin serlo”, manifestó ante micrófonos de Exitosa.





En esa línea, Urquizo precisó que Condori tiene un juicio en el Poder Judicial, y que pese a que el mismo jefe de Estado, Pedro Castillo, aclaró que no había sido sentenciado, las evidencias demostrarían las razones de su destitución “por incapacidad”.

Por otro lado, desde el Colegio Médico se criticó el lento procedimiento de vacunación que se viene haciendo con los niños de 12 años, así como la falta de personal que esté responsabilizado de ello.

“Nos preocupa el peligro del avance de las enfermedades, no solamente por Covid-19, sino por otras enfermedades. Hay pacientes que no han sido atendidos, no hay medicinas y no hay especialistas”, señaló.

Incluso mencionó que el carné de vacunación no está siendo requeridos en varios comercios y esto se debe a la falta de fiscalización, justo tras la aprobación del 100% aforo en todo el país.

DATO

El plantón se realizará este miércoles 2 de marzo, desde las 10 de la mañana. Participarán la Federación Médica Peruana y el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú.

