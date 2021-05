“Llama la atención la manera que tienen de parar a Farfán, si no lo baja uno lo baja otro”, dice Bustos

Carlos Bustos, técnico de Alianza Lima, salió a defender a uno de sus mejores jugadores del plantel, Jefferson Farfán, quien según a su criterio es muchas veces frenado de mala manera por los rivales, tal como sucedió ante Alianza Atlético.







“Hemos tenido algunos arbitrajes que han sido buenos, otros no tanto así que estamos tranquilos, pero me llama la atención la manera que tienen de parar a Farfán, si no lo baja uno lo baja otro. Hay jugadas que pasan desapercibidas, pero hay un jugador del rival que debió irse expulsado por doble amarilla, pero el árbitro no le saca”, afirmó el DT en diálogo con Ovación.

Además, Bustos destacó el hecho que la ‘Foquita’ haya jugado un partido completo.

“Este es un equipo de fútbol y tenemos la suerte de tener a Farfán, es la primera vez que pudo jugar los 90 minutos y conformar el ataque que pensamos con Barcos. Farfán terminó bien, pero de acá al partido del lunes ante Sport Boys, estaremos tratando de recuperarlo”, expresó el estratega.

Finalmente, Bustos se refirió a uno de los aspectos que deben mejorar. “Hay que buscar la manera para tratar de ser más ofensivos. Creo que nosotros tenemos a los dos mejores delanteros de la Liga, el tema es que hay que alimentarlos bien. Hay temas a seguir corrigiendo porque no se puede llegar 10-15 veces por los costados y no asistir a los delanteros”.

