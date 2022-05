“Me golpearon”: así se justificó el hombre que disparó al aire en clásico de menores entre Alianza y Universitario

Jimmy Silva García (38), el sujeto que realizó disparos al aire durante el clásico de la categoría 2008 entre Universitario y Alianza Lima, brindó sus descargos sobre el bochornoso incidente que protagonizó en medio del partido disputado el último sábado 7 de mayo en la VIDU (Lurín).

También te puede interesar: Renato Tapia espera que Gareca se quede mucho tiempo en la Selección Peruana para ganar un título con él

En declaraciones a América Noticias, el también padre de uno de los jugadores de Alianza Lima alegó que optó por sacar su arma y disparar al aire por una cuestión de “defensa propia”, debido a que más de “15 personas” lo estaban golpeando.

“Vinieron, me golpearon, me tiraron al suelo, me seguían golpeando. Hay fotos y videos. Habrán sido entre 10 a 15 personas (que me golpeaban). Veo que están atentando contra mi vida y por eso hago el primer disparo al aire. Todo es al aire”, contó.

“Después de los disparos se comenzaron a enfurecer peor. Yo escuchaba decir ‘vayan a traer los fierros’”, agregó.

De acuerdo a Silva García, el conflicto empezó por la banderola que portaban los padres de familia de Alianza Lima. “Una banderola significativa que no es de barras, si no de menores”, indicó.

También te puede interesar: FIFA multó a la Selección Peruana por actos de discriminación de la hinchada durante el partido contra Paraguay

El hombre agregó que los responsables de iniciar la pelea y de agredirlo no fueron los padres del equipo rival, sino un grupo de “chicos con polo de la barra de la U”.

Tras realizar disparos al aire, Jimmy Silva fue traslado a la comisaría para explicar por qué portaba un arma de fuego. Según explicó, él porta una pistola desde hace dos años y cuenta con la licencia y los papeles en regla.

Cabe precisar que el sujeto ha quedado vetado de los partidos de Alianza Lima, según ha comunicado el club tras rechazar los hechos suscitados en las instalaciones de Universitario.

Por su parte, Universitario de Deportes prohibió el ingreso de los padres del club victoriano a la sede de VIDU.

Otras noticias en Exitosa: