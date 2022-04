Junín | “Me dolió en el alma que el presidente afirme que nos pagan a los manifestantes”, señala agricultora

Exitosa llegó a Junín para recoger las demandas de los manifestantes que participan en el quinto día del paro de transportistas y agricultores. Una mujer que protestaba aprovechó nuestras cámaras para revelar que la afectaron las declaraciones del presidente Castillo sobre que los bloqueos en las vías eran financiados por dirigentes.

Una agricultura denunció que el costo de los fertilizantes se había elevado demasiado y producir se había vuelto muy costoso. “El presidente prometió a los transportistas que iban a bajar los peajes, que iba a desaparecer la Sutrán y mentira. Ahora dicen que salen a la calle a manifestar pagados. Yo voté por él y mira el pago que me da, me tiene tirada en la calle, en la pista”, reveló la mujer.

Además, reveló que las declaraciones del presidente en donde afirma que dirigentes pagan para que pobladores vayan a las manifestaciones la afectaron de gran manera.

“Sentí un dolor en el alma. Me clavó un puñal en la espalda. El presidente, así como lo hemos puesto, vamos a marchar para botarlo. No vale la pena, no sabe reconocer las promesas que nos ha hablado”, señaló.

CASTILLO PEDIRÁ DISCULPAS, REVELA ALEJANDRO SALAS

En la edición viernes de Exitosa te Escucha, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, pedirá disculpas tras declarar en una de sus presentaciones que existen dirigentes que pagan para que manifestantes asistan a las protestas sociales.

“El presidente Castillo seguro lo hará (pedir perdón por decir que en manifestaciones hay gente pagada). Me pidió que les exprese las disculpas del caso (a los transportistas) y que él las hará en un futuro pronunciamiento”, indico Alejandro Salas.

