Mazzetti: “Estar en meseta no significa que más personas no se enfermen”

La jefa del Comando COVID-19, Pilar Mazzetti, reafirmó que el Perú ya se encuentra en la meseta de contagios; no obstante, advirtió que ello no significa que más personas se enfermen.

“Estar en la meseta significa que hace varios días no estamos viendo ese crecimiento importante. Eso no quiere decir que hemos salido del problema, significa que estamos viendo una luz en el camino. Que sigamos en meseta y que luego baje significa que tenemos que continuar con el esfuerzo. No significa que no habrá personas que se enferme. Aunque tengamos un número más razonable de positivos, todavía vamos a tener personas afectadas”, declaró.

Mazzetti advirtió que, de no seguir con los protocolos de seguridad, al país le esperaría una nueva ola de contagio. Además, indicó que la evolución de la enfermedad es heterogénea en el país.

“Una nueva ola existe bajo cualquier circunstancia si nos descuidamos, miren lo que ha sucedido en Chile. La epidemia en nuestro país es heterogénea. Hay algunos lugares como Piura, Iquitos, están en ascenso. Decir que estamos encima es un promedio, nos da esperanzas para mantener las medidas”, sostuvo.

Desde Iquitos, Mazzetti reiteró que la pandemia en el Perú es heterogénea porque existen regiones en el que los casos positivos y fallecimientos por coronavirus van en