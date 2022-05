Máximo San Román sobre su reunión con Castillo: “Le dije presidente, usted tiene un país listo para despegar”

En entrevista con Exitosa, el exvicepresidente de la República, Máximo San Román, aseguró que le hizo saber al presidente de la República, Pedro Castillo, en la reunión que sostuvieron ayer, que el país alberga hoy las condiciones para generar su propia riqueza.

También te puede interesar: Comisión de Constitución verá hoy proyecto del Poder Ejecutivo sobre Asamblea Constituyente

“Hemos hablado largamente, le he hecho observaciones, los peligros que estamos pasando pero después de todo, le he dicho que soy optimista, porque si hago un paralelo con el 90 que recibimos en esa oportunidad Fujimori y yo, un país quebrado, inelegible, inviable, de perromuerteros, en esta oportunidad le dije presidente usted tiene un país listo para despegar”, declaró en nuestro medio.

Asimismo, San Román le refirió al jefe de Estado que actualmente contamos con 80 mil millones de dólares en el erario público, mientras que en la década de los 90′ registrábamos reservas negativas en mil 800 millones de dólares.

“No hay término de comparación. Tenemos que crear las condiciones para generar trabajo, transformar nuestra riqueza, comercializar y trabajar en armonía. Tenemos que buscar la unidad de todos los peruanos, especialmente de aquellas personas que tienen una auténtica vocación de servir al país”, detalló.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el exfuncionario dijo haberse sentido halagado de que el jefe de Estado lo haya convocado a Palacio de Gobierno para solicitarle un apoyo a su gestión.

“Ayer he estado reunido con el presidente Castillo por cerca de una hora donde hemos enfocado diferentes temas. Me he sentido halagado de que el presidente me haga una invitación a Palacio para pedirme un apoyo como están pidiendo a todas las personalidades de nuestro país. Espero que no sea el único”, manifestó.

De acuerdo al exvicepresidente, los temas puntuales que marcaron la pauta del encuentro entre ambos fue el combate contra la anemia, la generación de riqueza en las comunidades más altas del país, el conflicto minero, la educación, la informalidad, entre otros.

“Son los sueños que he tenido que le he transmitido al presidente y el presidente, con mucha sencillez y humildad, me ha escuchado atentamente y hemos quedado en seguir conversando sobre otros temas en particular“, puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa