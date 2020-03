Mauricio Mulder criticó al presidente Vizcarra por no usar mascarilla: “¿Se creyó ya eso de que es casi Dios?”

El excongresista Mauricio Mulder criticó al presidente Martín Vizcarra por no usar mascarilla durante sus conferencias de prensa en Palacio de Gobierno.

El militante del APRA fue contundente con el jefe de Estado en su cuenta de Twitter. “Consejo de Ministros en el que cada uno tiene mascarilla….menos Vizcarra. ¿Se creyó ya eso de que es casi Dios?”, sostuvo.

Cabe recordar que el mandatario no se sometió a una prueba de descarte de coronavirus (COVID-19) porque no presentó ninguno de los síntomas prescritos y mantuvo los cuidados pertinentes dentro de Palacio de Gobierno.

“No me he hecho la prueba de descarte del coronavirus porque en primer lugar no presento ninguno de los síntomas establecidos. No tengo ningún incremento de mi temperatura normal, tos, en lo absoluto, no tengo ninguno de los síntomas”, aseguró Martín Vizcarra.