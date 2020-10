“Más del 70% de vehículos para el transporte interprovincial formal están parados”, afirmó Ojeda

Atención. Este sábado, el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros Cotrap Apoip, Martín Ojeda, señaló que más del 70% de vehículos para el transporte interprovincial formal están parados ante la poca demanda de personas y la competencia desleal del sector informal.







En conversación para el programa Exitosa Perú, el experto en temas de transporte lamentó que desde el Congreso de la República, se aprueben normas que perjudiquen al transporte formal y favorezcan a colectivos ilegales.

Como se recuerda, el legislador Luis Carlos Simeon Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes, quien el último 22 de octubre, planteó justificar el tránsito de automóviles colectivos y combis, buscando legalizar el transporte caótico e inseguro en la red vial nacional, a través del Proyecto de Ley 6531/2020.





En esa línea, Ojeda comentó que como la demanda de pasajeros es baja por la pandemia y la informalidad, las unidades del transporte siguen paralizadas sin poder generar ingresos.

“En esta época de pandemia, la demanda ha bajado infinitamente. Tenemos más del 70% de vehículos (que brindan el servicio de transporte interprovincial formal) parados”, precisó.

“Se deben establecer parámetros. Como transporte formal existen más de 100 mil personas involucradas, familias, conductores, mecánicos, administradores, entre otros. Son más de 1,500 empresas perjudicadas. En el país no se han establecido los parámetros en el transporte interprovincial”, agregó.

Asimismo, explicó que los vehículos que se están usando en sector informal son peligrosos para los ciudadanos porque no han sido aprobados con las medidas pertinentes.

“No podemos dar normas tan explosivas como lo pretende el congresista Simeon, con vehículos ya anacrónico, obsoletos, que son un índice de peligrosidad”, aseveró.

“Los mismos que venden estos autos y combis, se han manifestado y han dicho que no son vehículos adecuados para el transporte de pasajeros. Por eso, no se pueden establecer medidas en contra de los ciudadanos”, expresó.

Finalmente, Ojeda exhortó a las autoridades del Gobierno ha establecer un organismo que fiscalice todos estos actos de una manera punzante para evitar más conflictos en el el rubro.

“El MTC debe anunciar la creación de un organismo que sea regulador y fiscalizador de los parámetros técnicos, las distancias y las zonas, y no que sea todo un caos en todas las carreteras interprovinciales del país. En estos momentos, ese gremio está con sicarios, con matones, con corrupción en la Policía Nacional, porque son ilegales, no tienen una formalización. Es peligroso llenar nuestras pistas con vehículos que no son idóneos”, sentenció.