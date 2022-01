Un total de 512 mil 91 personas mayores de 50 años de cuatro regiones del sur del Perú estarían impedidos de ingresar a los espacios públicos cerrados, puesto que aún no cuentan con la denominada dosis de refuerzo o tercera dosis de la vacuna contra la covid-19.

Desde ayer entró en vigencia la disposición del Decreto Supremo N° 005–2022 que establece que los ciudadanos de este grupo etario deberán presentar su carné de vacunación, ya sea de manera física o virtual, para ingresar a espacios públicos cerrados.





También puedes leer: Seis personas pierden la vida tras accidentes en la región Arequipa

Entre estos lugares están considerados centros comerciales, tiendas por departamento, restaurantes, cines, iglesias, museos, teatros, bancos, entidades financieras, iglesias, templos, lugares de culto, bibliotecas, museos, centros culturales, galerías de arte, peluquerías, sauna, baños termales, coliseos, gimnasios, notarías, oficinas de atención al usuario, trámite administrativo y mesas de partes de instituciones públicas y privadas, entre otros.

Así, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) en las regiones Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua de un total de 805 mil 625 personas mayores de 50 años, son alrededor de 512 mil 91 las que hasta el momento no han recibido la tercera dosis de la covid-19, lo que equivale a un 65% del total.





◼ En regiones

En la región Arequipa son 374 mil 731 personas mayores de 50 años de las cuales hasta la fecha 199 mil 180 han recibido la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, es decir, aún faltan 175 mil 551 de este grupo porque solo tienen dos dosis, una o ninguna.

En tanto que, en la región Puno se estima que son 294 mil 153 mayores de 50 años, de los cuales solo 34 mil 775 han recibido la tercera dosis, mientras que 259 mil 378 aún no tienen esta dosis de refuerzo puesto que solo tienen una o dos dosis, o en el peor de los casos ninguna.

Mientras que, en la región Tacna son 85 mil 600 los mayores de 50 años de edad, de los que 34 mil 171 ya recibieron la tercera dosis lo que hace una diferencia de 51 mil 429 que solo cuentan con dos dosis, una, o no se han vacunado.

Y finalmente en Moquegua son 51 mil 141 los mayores de 50 años de edad y de los que 25 mil 408 ya cuentan con la última dosis de la vacuna contra la covid, mientras que 25 mil 733 no cuentan con esta dosis aún.

MÁS EN EXITOSA