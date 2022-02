Más de 50 mil ucranianos huyeron del país en menos de 48 horas tras la invasión rusa

Más de 50 mil ucranianos huyeron de su país desde que comenzó la invasión rusa durante la madrugada del jueves 24 de febrero, según información del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.





“Más de 50 000 refugiados ucranianos huyeron de su país en menos de 48 horas, la mayoría en dirección de Polonia y Moldavia y muchos otros se dirigen hacia las fronteras”, escribió Grandi en su cuenta de Twitter.





More than 50,000 Ukrainian refugees have fled their country in less than 48 hours — a majority to Poland and Moldova — and many more are moving towards its borders.

Heartfelt thanks to the governments and people of countries keeping their borders open and welcoming refugees.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 25, 2022