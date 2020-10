Más de 4 mil mujeres y menores desaparecieron en lo que va del año

Entre enero y setiembre de este año, 4,052 mujeres han desaparecido: 2,894 niñas y adolescentes y 1,158 adultas. Así lo informó Isabel Ortiz Urbizagástegui, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Es decir, 15 desaparecen diariamente: -10 niñas y adolescentes y 5 mujeres adultas.



Se debe tener en cuenta que debido a las medidas de confinamiento, se evidenció un alto subregistro desde marzo. Esto a causa de que no salían de su casa para evitar el contagio del covid-19. Por consecuencia, muchas familias no acudieron a la comisaría para denunciar una desaparición.

Del 15 de marzo al 30 de junio que se estableció la cuarentena. Entonces, fueron reportadas desaparecidas 915 mujeres: 606 eran niñas y adolescentes. Mientras que 309 fueron adultas.

Solo en setiembre, el registro es de 484 casos, de los cuales 147 son mujeres y 337 son niñas y adolescentes. Si bien ha disminuido la cifra, se mantiene en alza comparando con otros meses como junio.

◼ Razones

Sin embargo, se desconcen los motivos o razones del porqué suceden estos hechos. Por esta razón, es necesario implementar un sistema que permita realizar un adecuado seguimiento. Cabe precisar que por lo general los fines son violencia o explotación sexual.

“Al no tener un registro adecuado, se presentan problemas para recibir información cuando una persona ya apareció. Hay veces que no se descarga esa información al registro. Ha generado que no tengamos información (sobre hallazgos). Cuántas han sido encontradas con vida y cuántas no”, explica Ortiz.

Asimismo, la Defensoría halló que, entre enero y setiembre, el 25% de víctimas de feminicidios habían sido reportadas como desaparecidas antes de ser encontradas muertas.

Esta cifra se ha elevado respecto al año pasado, en el que se registraron que de 166 víctimas de feminicidio, 16 estaban desaparecidas previamente. Es decir, cerca del 10 %.