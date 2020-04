Más de 100 casos de infectados con coronavirus en Lambayeque

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa), emitió un nuevo reporte de casos de Covid-19 en nuestra región, estos suman 101 y aún faltan por confirmar 117. Ante ello urge que la población acate las medidas que el gobierno nacional, viene dando desde el pasado 16 de marzo, lavarse las manos, respetar el distanciamiento de más de metro y medio y el aislamiento social.

Tal como EXITOSA informó en su edición de ayer domingo, los fallecidos son diez; entre ellos un alto oficial de la Policía Nacional quien estuvo hospitalizado doce días, luchando contra el mal del coronavirus.

Los nuevos casos reportados se deben a las pruebas rápidas que el pasado viernes recibió la Geresa, y que están dando un mayor margen de infectados. Las pruebas moleculares no han llegado aún y de las que se han enviado a Lima aún faltan por confirmar.

El gerente regional de Salud Jorge Odemar Vásquez, ha manifestado en reiteradas veces que muchos podemos terminar infectados sino se toman las medidas correspondientes. Ahora se agregó el uso obligatorio de mascarilla para salir de casa.“La enfermedad no discrimina a nadie, por lo que todos estamos expuestos a contraerla, siendo los más vulnerables nuestros ancianitos a quienes hay que cuidar” agregó.

“No soy responsable de que suban casos” El gobernador Anselmo Lozano en declaraciones que dio a la plataforma nacional de EXITOSA , dijo que en el Hospital Regional se encuentran 34 pacientes internados, entre confirmados y sospechosos de coronavirus, distribuidos en el área de emergencia, UCI donde hay un total de 11 pacientes, trauma Shock y piso de hospitalización Covid-19. “Yo no soy el culpable de esto, tampoco el presidente de la República, ni Salud, los únicos culpables son los irresponsables de que, a pesar que se les dice no salgan de sus casas lo vienen haciendo. El fin de semana nos han llegado 50 pruebas moleculares, pero esa cantidad es insuficiente por lo que he solicitado un mayor número, por ahora se trabaja con las pruebas rápidas que han confirmado positivos del doble de los casos que se tenía hasta el día viernes”, dijo Lozano

“Que nos ayuden” Precisó que los distritos donde se han disparado los casos son Ferreñafe y Monsefú, donde se han registrado fallecidos, por lo que pide al gobierno no restarle autoridad a las Fuerzas Armadas y que estos obliguen a las personas a quedarse en casa. “Nosotros tenemos recursos para comprar equipos, pero no hay respiradores en el mercado nacional ni internacional”, dijo Lozano, quien espera la ayuda del gobierno para que esta pandemia no le gane la batalla a la región Lambayeque.