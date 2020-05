Más de 2 millones de hogares cobrarán desde hoy segundo pago del bono S/ 380 de forma virtual

Del total de 2.7 millones de hogares en pobreza y pobreza extrema del ámbito urbano que recibirán el segundo

pago del subsidio “Yo me quedo en casa”, poco más de 2 millones lo harán desde hoy de manera virtual gracias a

las modalidades de pago que ha incorporado en tiempo récord el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

(Midis): depósito en cuenta del Banco de la Nación, pago a través de la plataforma Tunki del Interbank y banca

por celular del Banco de la Nación.

Esas tres modalidades permiten retirar el dinero de cajeros y agentes de los bancos correspondientes a nivel

nacional. “Para esta segunda entrega se han aprovechado las lecciones aprendidas en el primer pago y se vienen

usando todos los mecanismos bancarios posibles para evitar que la gente se aglomere en las agencias bancarias”,

refirió la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna Florez.

La titular del MIDIS destacó que los procesos de pagos de subsidios a las familias vulnerables que el Estado viene

realizando en el marco del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, ayudarán a la bancarización

de la población y a la inclusión financiera. “Este gobierno quiere dejar al país con una inclusión financiera plena”,

subrayó la titular del Midis.

“Solo el 40% de las familias peruanas tiene cuenta bancaria. Es necesario que toda persona mayor de 18 años

tenga una cuenta bancaria básica. La Superintendencia de Banca y Seguros ya reguló la creación de cuentas para

montos pequeños y a las que se accede con DNI. En el Midis hay buena experiencia en ese tema porque todos los

usuarios de nuestros programas sociales que reciben subvención económica están bancarizados”, señaló Luna.

En ese contexto, se inicia el segundo proceso de pago del bono “Yo me quedo en casa”. Las personas que

acceden al subsidio urbano conocerán la modalidad de pago que les corresponde ingresando a la página

yomequedoencasa.pe, portal web a través del cual confirmaron que eran beneficiarias del bono urbano para el

primer pago. Al ingresar al portal, se deben revisar primero los pasos a seguir según la modalidad asignada.

Los hogares que no cobraron los primeros S/ 380 tendrán prioridad en el cobro y recibirán en total los S/ 760 del

bono “Yo me quedo en casa” en una sola armada.

Modalidades de pago

Para este segundo proceso del bono urbano, un promedio de 500 mil hogares que tienen cuenta en el Banco de

la Nación recibirá el dinero vía transferencia directa. Otras 70 mil familias accederán al monto a través de los

servicios de billetera electrónica mediante la App Tunki de Interbank, modalidad de pago que brinda la

posibilidad de realizar compras en 160 mil bodegas afiliadas a una red digital sin necesidad de manipular el

dinero en físico.

La banca por celular del Banco de la Nación facilitará el pago a más de un millón 500 mil hogares. “El pago en

banca por celular ha dado excelentes resultados en el bono dirigido a los trabajadores independientes, que

entrega en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, detalló la ministra Luna.

Asimismo, unas 700 mil familias retirarán el bono por giro en ventanilla del Banco de Crédito del Perú – BCP,

BBVA Banco Continental, Banco de Comercio y la Caja Metropolitana de Lima. Para esta modalidad, las personas

que acceden al bono tendrán la opción de elegir en dicha plataforma la agencia del banco que se le ha asignado,

así como el día que más le convenga para el cobro según sus necesidades. Cabe resaltar que más de 163 mil

familias de la modalidad de giro recibirán el bono gracias al aporte de ciudadanos y empresas clientes del BCP.

¿Cómo se distribuyen los bonos?

De acuerdo a lo que señaló la ministra Ariela Luna, en el Perú existen alrededor de 9.9 millones de hogares de los

cuáles 6.8 millones no cuentan con ingreso por planilla. De esos hogares vulnerables, 2.7 millones son

beneficiarios del bono “Yo me quedo en casa”, dirigido a hogares en pobreza y pobreza extrema; 800 mil lo son

del bono para familias de trabajadores independientes (entregado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del

empleo); y poco más de 1 millón al bono rural. Es decir, 4.5 millones de hogares vulnerables ya están

considerados para estos tres bonos.

Solo restaría asignar la entrega del subsidio a la diferencia de alrededor de

2.3 millones de hogares restantes, con los que se completarían los 6.8 millones de hogares del llamado Bono

Familiar Universal.

Para poder ubicar a este grupo restante de 2.3 millones de hogares asignado al Bono Familiar Universal, el MIDIS

viene elaborando el llamado Padrón COVID, cruzando la data del Padrón General de Hogares del Sistema de

Focalización de Hogares (SISFOH), de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) del Registro Nacional de

Identificación y Estado Civil (RENIEC) y del censo nacional del 2017 del Instituto Nacional de Estadística e

Informática (INEI).

Cabe señalar que cada uno de estos subsidios equivale a S/ 760. Se prevé que la próxima semana se inicie con el

pago del bono rural –que incluirá el pago a través de aplicaciones electrónicas y el cobro a través de las Cajas

Rurales-, y posteriormente se pondrá en marcha la entrega del bono familiar universal.