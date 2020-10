Mary Malca sobre menores quemados en pandemia: “Se están tratando en casa”

Esta mañana, en el programa de ‘Exitosa Perú’, conversamos con Mary Malca Villa, Fundadora de la Asociación de Ayuda al Niño Quemado, para que nos comente cuál es la situación en la que encuentra el país en relación con los menores afectados por quemaduras en esta pandemia.







“Estamos trabajando desde mayo porque los pacientes no esperan, es una cosa muy penosa además de tener quemaduras, tener que ir a un hospital, tener secuelas y no contar con el apoyo que brinda Aniquem, que es el apoyo desde la rehabilitación, el tratamiento“, indicó Malca Villa.

Por su parte se conoció un dato muy preocupante, pues más de 15 mil niños han sufrido quemaduras al año en nuestro país, consultamos con Mary Malca para que nos detalle cuál fue la cifra de menores quemados en esta cuarentena.

“Ese es un dato que lo maneja el Minsa, porque ahí es donde llega. Lo que ha pasado es y lo que nosotros seguimos escuchando es que muchas de las quemaduras han llegado a los hospitales, por ejemplo una quemadura de segundo grado, ya no están llegando, se están tratando en casa, porque obviamente los primeros meses de esta pandemia, los hospitales no tenían opción de atender a estos pacientes. Aniquem tiene una línea de apoyo en el cual nosotros hemos venido dando ese consejo de que hacer, que ponerse, como tratar a los pacientes, que medicamento comprar en las farmacias y como es normal el organismo se va a tener una cicatriz, el problema es que esta cicatriz empieza a crecer, está roja por mucho tiempo y al no tener el apoyo que brinda la rehabilitación o el tratamiento, pues llegan las complicaciones“, precisó la fundadora de Aniquem.

