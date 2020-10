Martos: Aquellos que no amen al pueblo no se postulen a cargos públicos

Atención. Este viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, exhortó a los futuros postulantes a cargos públicos, tengan la convicción de atender al pueblo.



En esa línea, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, que se encuentra en la región Apurímac para inaugurar un Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) implementado por el Ministerio de Salud (MINSA), brindó unas declaraciones en referencia a los postulantes que de diversos partidos políticos que estarían próximos a postularse para cargos públicos en las elecciones generales del 2021.

“Las autoridades tenemos la obligación de servir al pueblo, esa es nuestra función. Y eso trabajo debemos ejercerlo con corazón. Aquella persona que no sienta amor por su pueblo, que no tenga la capacidad de servicio a su pueblo por favor no se postule a cargos públicos. Dejemos que las personas que aman y tienen compromisos con la población y tengan capacidad de servicios, sean los que postulen a estos puestos público, para que luego no estén inmersos en corrupción y defrauden las necesidades de la gente”, manifestó.

PANORAMA SANITARIO

Por otro lado, el premier Walter Martos anunció que el 35% de la población peruana se encontraría inmune al coronavirus COVID-19, porque ya se habrían contagiado y luego vencieron al virus.

“De acuerdo a los estudios de seroprevalencia, tenemos un promedio a nivel nacional de que el 35% de la población es inmune porque ya han contraído la enfermedad y la han superado. Eso significa que todavía queda un 65% de la población que todavía está susceptible a contagiarse y si nos descuidamos, lo más probable es que tengamos una segunda ola de contagios como lo que se observa en diferentes países de Europa”, anunció Martos.

Finalmente, el titular del Gabinete Ministerial reflexionó acerca de las situaciones que vienen dejando la pandemia del coronavirus en el país.

“Esta pandemia nos ha hecho entender que tenemos personas que cuidar en casa. El afán consumista ha hecho que estemos depredando el medio ambiente y esta pandemia no ha parado de golpe, para que la naturaleza tome un respiro. Y nos trajo la enseñanza de que si no nos unimos ante la crisis traerán más víctimas”, expresó.

