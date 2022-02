Martínez: Un charlatán que se basa en teorías de google, no puede permanecer ni un minuto más en el Minsa

Mediante sus redes sociales, el parlamentario de Acción Popular, Edwin Martínez, se sumó a las voces que critican la designación del actual ministro de Salud, Hernán Condori y exigió su renuncia inmediata. Según precisó el legislador, el titular del Minsa no tendría “el nivel profesional adecuado” para estar al frente del sector salud.





“Desde esta tribuna que es la del pueblo soberano, exijo la renuncia inmediata del “Dr. Google”, Hernan Condori, quien no demuestra tener el nivel profesional adecuado para ejercer un ministerio de tal importancia como el de salud […] Un charlatán que se basa en teorías de Google no puede permanecer ni un minuto más en este cargo tan importante frente a la pandemia. Encima que pretende el retiro de mascarillas cuando los contagios del COVID-19, continúan. Señor Condori, aún seguimos en pandemia o no lo sabe”, señaló Martínez.

El acciopopulista señaló también que el actual titular del Minsa está atentando contra la vida y la salud de los pacientes con cáncer del país y lamentó que este sector este liderado por “ministro con ese nivel profesional”.





CONDORI DESCARTA RENUNCIAR

El ministro de Salud, Hernán Condori, descartó este jueves que vaya a presentar su renunciar al cargo a pesar de los cuestionamientos que recaen en su contra por parte del Colegio Médico del Perú (CMP) y otras instituciones del sector.

“Nosotros hemos venido a trabajar, ya pasó la temporada de otras cosas. Yo les pediría que empecemos a trabajar, estamos viendo la problemática del sector salud, de los trabajadores, infraestructura y equipamiento”, declaró a Latina.

En ese sentido, aseveró que el Congreso de la República deberá evaluar al Gabinete Ministerial que preside Aníbal Torres para determinar si se otorga el voto de confianza.

