Martín Vizcarra: Yo no debería estar en el Congreso como invitado, sino como congresista

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se presentó este viernes ante el Congreso de la República para responder a la Comisión investigadora encargada de presuntas irregularidades de corrupción en la gestión de las contrataciones de bienes y servicios de EsSalud, Ministerio de Salud y otros durante la pandemia de la covid-19.

A su salida del Parlamento, el exfuncionario se refirió a su inhabilitación política para ocupar cargos públicos hasta por 10 años por el caso ‘Vacunagate’ e indicó que esta medida es ilegal y que ahora debería ser parte de la representación nacional para atender las necesidades de los que votaron por él cuando se fue electo.

“Yo no debería estar como invitado, sino como congresista. Yo he sido el congresista candidato más votado del Perú, pero a la semana que fui electo el Congreso me inhabilita sin justificación alguna. Yo debería estar aquí ya nueve meses sirviendo a mi patria como congresista, pero como eso se ha dado por una inhabilitación ilegal”, manifestó a la prensa.

El ex jefe de Estado recordó que presentó dos acciones de amparo ante el Poder Judicial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que cuestionó que el recurso a nivel nacional esté avanzando a “paso de tortuga”. Sin embargo, dijo tener “calma y paciencia” para ser restituido en el Congreso.

“Yo estoy seguro que en el cualquier momento estaré aquí como congresista para realmente trabajar cumpliendo con el encargo de más de 200 mil electores que votaron por mí para que los represente y que ahorita, al no estar aquí, no tienen representación (…) ante la grave crisis política que vivimos”, apuntó.

