Martín Vizcarra: “Me vacaron porque no querían que sea una opción política dentro del Congreso, querían callarme”

Atención. Este domingo, en entrevista para Exitosa, el expresidente Martín Vizcarra, afirmó que a él, un sector de la política, lo vacó porque no aceptaban que sea una opción dentro del Congreso de la República, al cual había ganado un curul por mayoría de votos en las urnas durante las elecciones del pasado 2021.





“Me han vacado porque simplemente no querían que sea una opción política dentro del Congreso, quería callarme y no pueden hacerlo. Ayer estuve en Cusco escuchando la manifestación de la población”, manifestó en Hablemos Claro de Exitosa.

En esa línea, Vizcarra consideró que si la Corte Interamericana corrija al Estado peruano para que él pueda recibir nuevamente su credencial de congresista y así poder retornar a ejercer la política como un legislador, aceptaría regresar a la política.





“En idioma jurídico, es que Vizcarra regresa al cargo en el cual por siete meses, de manera injusta, no está desempeñando. Y yo como congresista de la República, sustentaría en el hemiciclo, que nos vamos todos. Yo les diría a los congresistas ustedes van siete meses, yo, no importa que esté 15 días, pero hagamos las cosas por el bien de todos”, expresó.

También puedes leer: Yonhy Lescano: Pedro Castillo debería llamar a nuevas elecciones si hay pruebas contundentes de corrupción

De esta manera, el exmandatario Martín Vizcarra no descartó postular a la Presidencia de la República en caso se solucione su situación política actual, que lo mantiene inhabilitado para ejercer un cargo público por 10 años.

“Tengo la voluntad de seguir sirviendo a mi país. No solo es un deseo, sino yo siento que es una obligación moral para con mi patria servir al país. Si tengo que postular a la Presidencia y si el pueblo elige la opción de Martín Vizcarra, lo voy a hacer. El pueblo es quien va a elegir“, dijo en entrevista para Exitosa.

VACANCIA CASTILLO

Por otro lado, Martín Vizcarra, consideró que una posible vacancia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, no sería constitucional, pese a los graves hechos por los que se le viene cuestionando.

“Yo no creo que el camino sea vacar a Pedro Castillo porque no es constitucional. Por eso, el planteamiento que hago, -el cual yo he sufrido este proceso de vacancia inconstitucional- no es que el Congreso lo vaque a pesar de los hechos por los que viene siendo acusado, sino que el propio presidente Castillo tenga la decencia o el respeto por todos los peruanos, de dar un paso al costado”, manifestó.

También puedes leer: Pedro Castillo rechazó declaraciones de Karelim López y reiteró que buscan vacarlo

MÁS EN EXITOSA: