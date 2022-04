Martín Vizcarra sobre negociación de vacunas: “Hubiera querido firmar los contratos”

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció acerca de las negociaciones que realizó su Gobierno con los diversos laboratorios para adquirir las dosis de la vacuna contra el coronavirus, así iniciar con el proceso de inmunización y luchar contra la pandemia de la Covid-19.

Asimismo, indicó que, durante su gestión, las vacunas no habían sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, por ese motivo, no se pudo firmar los contratos con las compañías farmacéuticas.

“Además de no tener precios no habían plazos de entrega, sin esas condiciones no se podía ultimar el contrato. Había reuniones de coordinación con Pfizer, AstraZeneca, Moderna, con todos. Había reuniones de aproximación, de coordinación, pero no se podía firmar el contrato, mientras que no esté validada en la OMS”, indicó el exmandatario Vizcarra.

Además, reveló que su deseo era liderar el Ejecutivo hasta lograr la compra de las vacunas, con el objetivo de inmunizar a la población y evitar el incremento de casos, hospitalizaciones y fallecimientos por la Covid-19.

“Hubiera querido estar en diciembre firmar los contratos y agilizar la vacunación de todo el país, pero una decisión inconstitucional del Congreso nos sacó del cargo de manera ilegal el 9 de noviembre”, manifestó.

Asimismo, indicó que respetó la decisión del Congreso de la República en su contra. Sin embargo, indicó que dicha medida “generó inestabilidad política y negociaciones afectadas”.

“Hubo un presidente, excongresista Merino, que generó todo un problema de carácter nacional y luego con la asunción del cargo del congresista Sagasti como presidente se comenzó a retomar todas las negociaciones”, sostuvo.

