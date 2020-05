Martín Vizcarra sobre el avance del covid-19: No regresaremos a la normalidad el 24 de mayo

El presidente Martín Vizcarra, indicó que algunas restricciones continuarán por varios meses debido al avance por el coronavirus, pese a que se levante el estado de emergencia, la cual se estima que es hasta el 24 de mayo.

Asimismo, el mandatario declaró que la enfermedad es muy peligrosa y cumpliendo las medidas impuestas por el Gobierno podemos evitar más contagios, como las aglomeraciones de personas.

“Este virus, esta pandemia está cambiando las costumbres, la vida de todos, tenemos que cambiar. Así que decir que el 24 (de mayo) regresamos a la normalidad, no. Hasta que no se derrote completamente (el virus) vamos a tener que seguir cambiando. Vamos a seguir evaluando (más medidas)”, indicó Vizcarra.

“Hay una serie de medidas que van a continuar por ejemplo, las reuniones con aglomeración no pueden, por eso no pueden haber las clases en los colegios, universidades. No pueden funcionar los restaurantes con atención al público, los locales nocturnos. Todo lo que sea aglomeración de personas no va definitivamente a funcionar por varios meses”, enfatizó.

Además, indicó que por las noches es más complicado controlar a las personas, por lo que las fuerzas del orden seguirán resguardando las calles. “Incluso las restricciones para la circulación en las noches también tendrá que continuar porque es ahí donde no se puede controlar”, agregó.