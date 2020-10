¡Atención! El presidente de la República, Martín Vizcarra, reveló hoy que – en 2015 – recibió una propuesta de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para conformar su equipo para las elecciones 2016. Sin embargo, recalcó que no aceptó la oferta.



“Conversé con Keiko Fujimori. No me ofreció un cargo específico, solo ser parte de su equipo y yo le contesté que agradecía su propuesta pero que no la aceptaba”, contó el jefe de Estado en entrevista con Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa.