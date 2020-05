Martín Vizcarra reafirmó llevar un registro real de los fallecidos por covid-19

Este viernes 15 de mayo, el presidente Martín Vizcarra aclaró que se está llevando un registro real con relación a los fallecidos por coronavirus, tras las declaraciones de la Jefa del Comando Covid-19, Pilar Mazzeti, quien manifestó que no había una cifra exacta de muertes a causa de la pandemia.

Asimismo, luego de su visita en el Instituto Nacional de Salud (INS), el mandatario indicó que el Perú sí cumple con los procedimientos establecidos para manejar el registro de fallecidos como lo dijo la Organización Panamericana de la Salud (OPS), no obstante, explicó que diario se reportan muchos casos de cuales, hay casos que no han sido confirmado y estos serán añadidos en la cifra oficial.

“Nosotros estamos llevando el control y justo el propio funcionario responsable de la Organización Panamericana de la Salud manifiesta que el registro que estamos llevando en el Perú responde a los procedimientos establecidos para llevar el control de fallecidos a nivel mundial. Tenemos los verificados que han fallecido por COVID-19, pero como sabemos al día muere mucha gente más por diferentes tipos de enfermedades y circunstancias”, explicó Vizcarra.

“Cuando no hay la verificación se registra, pero no están en la lista de fallecidos por COVID-19. Siempre habrá a futuro una verificación si alguno de ellos que no fueron registrados de ser el caso sean incorporados en este listado”, confirmó.

Recordemos que el último jueves, la exministra Pilar Mazzetti manifestó entorno al sistema nacional de defunciones que el Minsa “solo registra aquellos fallecimientos que tienen prueba molecular o rápida con resultado positivo”, por lo que debe llevar todo un proceso para saber la verdadera causa de los decesos habidos durante la pandemia por el coronavirus.