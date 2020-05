Martín Vizcarra: “No existe el día en que se diga ‘se levantan las restricciones’”

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, se pronunció este martes, durante el día 65 del estado de emergencia, sobre la importancia que tiene para el país, continuar con algunas medidas de restricción, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

“Llevamos 65 días en estado de emergencia y muchos se preguntan cuánto tiempo más seguiremos así. La respuesta es obvia. La población sabe que hay acciones que hemos tomado y que deben continuar. No esperamos una fecha determinada para decir que las medidas de protección personales y colectivas terminan. Nos referimos al lavado de manos permanente, uso de alcohol o gel desinfectante, uso de mascarilla, distanciamiento social, etc, eso no va acabar mañana, ni pasado, ni el próximo mes”, añadió.

Vizcarra Cornejo afirmó que tenemos que seguir con estas medidas hasta que logremos derrotar a la enfermedad. “En la línea de las restricciones sociales, colectivas, como el dictado de clases (colegios, universidades), no serán presenciales por los próximos meses. El funcionamiento de locales de comida, o espectáculos deportivos (tener lleno un estadio o coliseo), eso ya no puede ser, al menos no en un mediano plazo”.

“Se tiene que mantener el orden en horas de la noche. Si no controlamos una restricción de movilidad en horas de la noche, podemos generar focos de contagio porque es ahí que se podrían permitir aglomeraciones. Tiene que haber una restricción que continúa. Tenemos que ver qué medidas podemos ir ajustando para poco a poco ir recobrando una nueva normalidad. Hemos dicho que tenemos que aprender a transitar hacia una nueva convivencia. No existe el día en que se diga ‘se levanta la restricción’ y todo vuelve como antes del 15 de marzo”, aseveró el mandatario.

Vizcarra agregó que en las próximas semanas, se verán que ajustes se irán haciendo. “Eso lo vamos a hacer siempre con la asistencia de los expertos de todas las ramas, a los que siempre acudimos”, detalló.