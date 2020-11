Martín Vizcarra: “La información difundida no prueba nada ni demuestra nada ilegal”

Martín Vizcarra, a través de un comunicado oficial emitido este domingo en la noche, difundió su posición sobre los chats que trascendieron en los medios de comunicación sobre su supuesta relación con José Hernández, exministro de Agricultura.







El mandatario rechazó tajantemente la información propalada en estos informes periodísticos y señaló que “constituye un nuevo intento de generar inestabilidad política en el país”.

“Durante las últimas semanas, he venido siendo atacado de forma sistemática, a través de la difusión de reportajes que tienen como objetivo principal dañar la confianza que el pueblo peruano ha depositado en mí…”, indicó Vizcarra.





También, cuestionó que esta información se difunda justo antes de debatirse la moción vacancia presidencial, planteada por el Congreso de la República por supuestos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua.

“A través de la difusión de reportajes sesgados, con información difundida de manera incompleta y descontextualizada, se pretende en una forzada interpretación de las normas, que configuren causales para activar mecanismos legales, a menos de 24 horas de que el Congreso de la República deba tomar decisiones respecto a otra moción de vacancia interpuesta contra mi persona”, señaló el mandatario.

“Intentan generar inestabilidad”

El presidente acusó que esta investigación busca desestabilizar al Perú en un contexto de emergencia sanitaria.

“Esto constituye un nuevo intento de generar inestabilidad política en el país en pleno contexto de pandemia, justo cuando la ciudadanía requiere de un trabajo ininterrumpido por parte de sus autoridades”, sostuvo.

Además, afirmó que está dispuesto a ser investigado y se hagan las pesquisas necesarias para aclarar las imputaciones en su contra. “Reitero una vez más mi disposición para atender a estas acusaciones”, manifestó.

Rechaza actos de corrupción

Finalmente, el presidente termina el comunicado afirmando que no tiene relación alguna con hechos de corrupción. Aseguró que tiene un compromiso con el “bienestar del Perú” y con la “confianza otorgada por el pueblo”.

“Con firmeza y convicción, reitero ante todos los peruanos que durante toda mi trayectoria política no he participado de ninguna acción irregular ni he cometido acto de corrupción alguno en perjuicio de mi región o de mi país”, sentenció Martín Vizcarra.

