Martín Vizcarra: “El presidente Castillo se refugia en la OEA para aferrarse al cargo”

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció este viernes luego que en la víspera el Consejo de Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a pedido del mandatario Pedro Castillo, resolviera enviar una delegación “de alto nivel” para que haga un “análisis” de la situación política en el país.

A través de Twitter, Vizcarra consideró que Castillo utiliza la instancia regional para aferrase al cargo de presidente. Esto ante la denuncia constitucional en su contra presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Congreso.

“Castillo se refugia en OEA para aferrarse al cargo, sin responder acusaciones de Fiscalía, cada día más serias. Exponiendo al país a perder el grado de inversión que ya pasó de estable a negativa“, escribió.

Asimismo, sostuvo que la organización no actuó de la misma manera cuando el Parlamento aprobó la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y de su persona. “Una OEA ideologizada que no hizo nada cuando acorralaban a PPK, o en el golpe de Merino, enviará una misión como si los peruanos no fuéramos capaces de resolver nuestros propios problemas“, cuestionó.