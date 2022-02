Martín Vizcarra en desacuerdo con vacancia al presidente Pedro Castillo: “No es constitucional”

Atención. Este domingo, en entrevista para Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que una posible vacancia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, no sería constitucional, pese a los graves hechos por los que se le viene cuestionando.





En declaraciones para el programa Hablemos Claro Edición Especial, Vizcarra comentó que la salida del mandatario no es la vacancia presidencial, sino que en cuanto la Fiscalía demuestre que los hechos por los que se le viene denunciando a Castillo estén comprobados, este presente su renuncia al cargo.

“Yo no creo que el camino sea vacar a Pedro Castillo porque no es constitucional. Por eso, el planteamiento que hago, -el cual yo he sufrido este proceso de vacancia inconstitucional- no es que el Congreso lo vaque a pesar de los hechos por los que viene siendo acusado, sino que el propio presidente Castillo tenga la decencia o el respeto por todos los peruanos, de dar un paso al costado”, manifestó.





Asimismo, Vizcarra advirtió que el Congreso ya tiene listo un proceso para presentar la moción de vacancia contra la vicepresidenta Dina Boluarte y el objetivo en común de los grupos de derecha, sería quedarse con la presidencia de la República.

“Es una cosa por los que los peruanos no hemos votado. María del Carmen Alva [presidenta del Congreso] quiere emular a su colega Manuel Merino. Pero la solución no es vacar, primero hay que corroborar los hechos”, expresó.

KARELIM LÓPEZ

Se debe precisar que más temprano, el presidente Pedro Castillo, brindó un mensaje a la nación a fin de rechazar las declaraciones que brindó Karelim López, la cual hoy es una aspirante a colaborador eficaz ante el Ministerio Público.

“Ante la propalación en los medios de comunicación de las supuestas declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz atribuyéndome actos ilícitos, lo rechazo categóricamente. Me dirijo al pueblo peruano como presidente y como ciudadano para exigirle a la Fiscalía que continúe con las investigaciones iniciadas y en el plazo más coherente dé las explicaciones objetivas y coherentes con la justicia”, expresó.

