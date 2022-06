Martín Vizcarra: Cumplo con todas las reglas de conducta, soy respetuoso de la justicia

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que cumple con todas las reglas de conducta que le impuso el Poder Judicial (PJ) por los casos de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Por ello, rechazó la solicitud de apercibimiento que hizo el Ministerio Público por haber incumplido una de las indicaciones.

“En todas las entrevistas tengo mucho cuidado, cuando me preguntan le digo ‘no puedo opinar del contenido porque es una regla de conducta’, yo cumplo con todas las reglas de conducta. Estoy cumpliendo estrictamente porque soy respetuoso del sistema de administración de justicia. Nunca me he referido al contenido y eso puede quedar clarísimo si usted revisa mis declaraciones. Así que por favor, yo quisiera que usted obre como lo debe ser, y lo hace siempre, con absolutamente justicia y deje sin tomar en cuenta este pedido de la Fiscalía porque realmente no se ajusta a los hechos reales de ninguna de mis declaraciones”, precisó Vizcarra al dirigirse a la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Margarita Salcedo.

Agregado a ello, el exmandatario aseguró que dicha falta le corresponde al fiscal Germán Juárez Atoche, quien está encargado de llevar su caso.

“¿Por qué me indican a mi una responsabilidad que es del fiscal Juárez Atoche? quien ha dado detalles de la investigación, quien ha dicho en qué situación se encuentra, quien ha dado los nombres de los colaboradores eficaces es la Fiscalía. Yo nunca me he referido a la investigación en su contenido porque ya el contenido lo saben, es de conocimiento público, pero de boca del fiscal Juárez Atoche, diciendo que incluso me voy a ir a la cárcel cuando recién estamos en investigación preliminar”, manifestó.

Además, el exjefe de Estado resaltó que las entrevistas y declaraciones que ha hecho referente a la Fiscalía “son dos o tres de las múltiples que doy en mi condición de expresidente, en mi condición de candidato al Congreso que he sido para este periodo, en mi condición de presidente de mi partido Perú Primero en formación”.

