Martín Vizcarra confirma que escolares volverán a clases presenciales en marzo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó que los escolares de colegios públicos y privados podrán retornar a las clases presenciales desde el mes de marzo bajo estrictos protocolos de seguridad que permitan resguardar la salud de los alumnos, docentes y personal administrativo.



Te puede interesar: Clases presenciales se iniciarían en marzo, pero adoptando desde ahora protocolos

Estas declaraciones tuvieron lugar esta mañana durante el recorrido que realizó el mandatario en el Aeropuerto Jorge Chávez, dado que hoy se reanudaron los vuelos internacionales a 7 países de la región.

Presidente @MartinVizcarraC: En el vuelo que ha llegado, 40 pasajeros no han podido realizar el viaje porque no contaban con la constancia de la prueba molecular actualizada. Las líneas aéreas pueden reprogramar el vuelo sin costo adicional. Primero es la salud. pic.twitter.com/El7rRXtTMH — Presidencia Perú (@presidenciaperu) October 5, 2020

Vizcarra aseguró que los menores no se encontrarán expuesto a un posible contagio si para los primeros meses de 2021 más del 40% de peruanos ya contrajo y superó la covid-19.

“Si tenemos a la vista que en el primer trimestre del próximo año colocamos vacunas y el 40% de la población ya ha tenido la COVID-19 y tienen el anticuerpo, entonces se puede garantizar que el próximo año, en el mes de marzo, deben empezar las clases presenciales”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Asimismo, indicó que las clases presenciales no serán como las que se dictaban antes de la llegada de la pandemia, si no que estará ideada con diversos protocolos. A pesar de ello, manifestó que, de acuerdo a la información que maneja, los menores no requerirían de la vacuna para retomar sus clases.

MÁS EN EXITOSA: