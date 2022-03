Martín Hidalgo: “María del Carmen Alva es la presidenta del Congreso con más alta desaprobación en 7 meses”

El periodista experto en temas parlamentarios Martín Hidalgo señaló que María del Carmen Alva es la presidenta del Congreso de la República con mayor desaprobación en apenas siete meses de gestión, a diferencia de otros titulares del Legislativo en otros periodos.





“Si uno revisa la aprobación y desaprobación de los anteriores presidentes del Congreso, tenemos que, en siete meses, María del Carmen Alva es la presidenta que más alta desaprobación ha tenido. No es la más desaprobada, pero sí es la que, en muy corto tiempo, ha subido 25 puntos de desaprobación y eso es un reflejo que no ha sabido posicionarse“, dijo en entrevista para Exitosa.

También puedes leer: Fiscales anticorrupción respaldaron a Omar Tello tras declaración de Karelim López





El Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio explicó que esta desaprobación se debe a la falta de liderazgo de Alva Prieto. Asimismo, porque el Parlamento no ha trabajado en un agenda específica para contrarrestar los errores del Poder Ejecutivo.

“[El Congreso] no supo fijar una agenda concreta frente a un Gobierno que, a todas luces, es un desastre. El Congreso no supo aprovechar el espacio para instaurar una agenda de reformas que necesita el país. Se han ido, como en periodos anteriores, por una agenda declarativa y el tema de cambios normativos que los benefician a ellos”, sostuvo.

Como parte del balance de la primera legislatura, que culminó este último 28 de febrero, Hidalgo también se refirió a los cambios en la Constitución Política que ha impulsado un sector de la oposición, a fin de asegurar la permanencia de los legisladores ante un eventual intento de disolución del Congreso.

“Desde el primer mes han tenido temor que este Gobierno los vaya a cerrar, entonces se han preocupado en poner una serie de candados que les permita mantenerse en el cargo. Creo que eso se refleja en el hecho que no se quieren ir todos, quieren solo convocar a elecciones presidenciales y así ellos mantenerse en el cargo”, sostuvo.

Cuestiona a Comisión de Ética

En otro momento, el periodista consideró que la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por la congresista Karol Paredes (Acción Popular), no está realizando un trabajo acorde a lo requerido.

“No saben bien que hacer con la comisión, creo que prácticamente está desactivada. No funciona en la práctica, no hacen una evaluación correcta de los casos“, aseveró.

Para el experto en temas del Congreso, este grupo de trabajo debe estar a cargo de personas externas al Parlamento, con el objetivo que se investiguen los casos con objetividad. “No tiene mucho sentido que la Comisión de Ética esté presidida por congresistas“, sostuvo.

Recordó que el caso ‘Los Niños‘, que compromete a cinco congresistas del partido de la lampa en presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) —según el testimonio de la lobista Karelim López—, aún no ha sido investigado en la comisión pese a que se trata de un asunto grave.

También te puede interesar: Palacios sobre moción de vacancia: “Es una aspiración que ha tenido la derecha desde la segunda vuelta”

Más noticias en Exitosa: